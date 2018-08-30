Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь

11:40, 30.08.2018
ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь
Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего пермяка, который организовал поставку психотропного вещества МДМА в краевую столицу из Королевства Нидерланды.

Во время ареста у наркоторговца оказалось при себе 25 грамм запрещенного вещества. Как выяснилось позже, доставка МДМА осуществлялась через почтовые отправления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В итоге суд признал преступника виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, в июле этого года казанского студента посадили на 8 лет за наркострелу.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты