ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь
Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего пермяка, который организовал поставку психотропного вещества МДМА в краевую столицу из Королевства Нидерланды.
Во время ареста у наркоторговца оказалось при себе 25 грамм запрещенного вещества. Как выяснилось позже, доставка МДМА осуществлялась через почтовые отправления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
В итоге суд признал преступника виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Напомним, в июле этого года казанского студента посадили на 8 лет за наркострелу.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым