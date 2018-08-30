ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего пермяка, который организовал поставку психотропного вещества МДМА в краевую столицу из Королевства Нидерланды.

Во время ареста у наркоторговца оказалось при себе 25 грамм запрещенного вещества. Как выяснилось позже, доставка МДМА осуществлялась через почтовые отправления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело статье 228.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В итоге суд признал преступника виновным и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, в июле этого года казанского студента посадили на 8 лет за наркострелу.