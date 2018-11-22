Кудрин отверг идею полной дедолларизации из-за нестабильности рубля

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что полностью отказываться от доллара в экономике страны нельзя, поскольку рубль сейчас является не самой стабильной и сильной валютой.



«В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая в два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?» — цитирует ТАСС Кудрина.

Он отметил, что расчеты в рублях имеют высокие риски.

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что задачу отказа от доллара в масштабах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно считать решенной. По его словам, около 80% расчетов между странами-участницами ЕАЭС проводятся в национальных валютах.