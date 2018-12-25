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Ростехнадзор и Пермский край проконтролируют стройки, подобные шахте «Уралкалия» в Соликамске

13:09, 25.12.2018
Ростехнадзор и Пермский край проконтролируют стройки, подобные шахте «Уралкалия» в Соликамске
Фото: pixabay.com

Заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова и губернатор Пермского края Максим Решетников договорились об усилении контроля за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику «СКРУ-3» «Уралкалия» в Соликамске, где погибли девять шахтеров.

В рамках рабочей встречи стороны также выработали общие подходы в вопросах стройнадзора в регионе, сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Кроме того, по словам Светланы Радионовой, спасательные работы в Соликамске не вызвали замечаний ведомства.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря был объявлен траур.

Общество
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