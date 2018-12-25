Татарстан вошел в число регионов для проведения проекта по изменению работы центров занятости

Татарстан вошел в число регионов для проведения пилотного проекта по организации деятельности центров занятости на основе утвержденных единых требований в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который стартует в 2019 году.

Как заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, проект опробуют в 16 регионов. Помимо Татарстана, ПФО в нем представляют Саратовская, Самарская, Нижегородская области, Башкирия, Мордовия, Чувашия и Пермский край.

Голикова отметила, что в нацпроекте на эти цели заложено 600 млн рублей, пишет RNS.

Ранее Министерство труда России спрогнозировало рост числа официальных безработных в стране до 1,1 млн человек, или на 38%.