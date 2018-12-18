Минтруд: число безработных россиян вырастет на 38%

Министерство труда России прогнозирует рост числа официальных безработных в стране до 1,1 млн человек, или на 38%.



Рост числа безработных будет связан с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста, пишут «Известия» со ссылкой на материалы министерства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время в России 800 тыс. зарегистрированных безработных. Отмечается, что размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей, а с 1 января — от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Для лиц предпенсионного возраста (мужчины 60—65 лет и женщины 55—60 лет) размер пособия будет максимальным — от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд с 2019 года запустит в Татарстане эксперимент по снижению бедности в России. Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести социальные контракты для безработных и бедных — это позволит обеспечить их рабочими местами.