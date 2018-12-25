Суд приговорил жителя Татарстана к 15 годам колонии за совращение пермской девочки в соцсетях

Житель Татарстана признан виновным в киберпреступлении сексуального характера в отношении малолетней девочки.

По данным следствия, 30-летний мужчина в течение четырех лет с 2013 по 2017 год в переписке в соцсетях совращал 11-летнюю жительницу города Добрянка в Пермском крае.

В рамках уголовного дела были допрошены свидетели, проведена судебная лингвистическая экспертиза и осмотрены записи переписки обвиняемого с потерпевшей, сообщили в региональном СУ СКР.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Напомним, ранее суд отправил в психбольницу кировского правозащитника, обвиняемого в педофилии.