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Суд отправил в психбольницу кировского правозащитника, обвиняемого в педофилии

20:38, 09.12.2018
Суд отправил в психбольницу кировского правозащитника, обвиняемого в педофилии
Фото: pixabay.com

Кировский правозащитник Владимир Касаткин предстал перед судом по факту совершения действий сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина в период с 2015 по 2017 года неоднократно совершал в отношении восьми несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет действия сексуального характера. Его обвинили в 23 эпизодах преступлений. В октябре 2017 года мужчина был задержан.

Согласно заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, Касаткин был признан невменяемым в момент совершения указанных деяний. Обвиняемый является опасным для себя и общества и нуждающимся в лечении и наблюдении в стационаре общего типа, рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу с постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Напомним, ранее стало известно, что омбудсмен ознакомится с делом башкирского блогера, которого отправили в психбольницу.

Общество Кировская область
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