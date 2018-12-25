В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать до четырех утра

В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта.

Транспорт будет курсировать 1 января с 1.00 до 4.00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута, сообщили в мэрии.

Кроме того, 31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22.00. Работа транспорта возобновится в 1.00 и продолжится до 4 часов. Также будет перекрыт центр города в районе Театра-Театра.

Транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловскую, Екатерининскую и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 проследует сообщением «микрорайон «Висим» — станция «Пермь-II». Будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» — школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

Напомним, главный ледовый городок в Перми откроется 30 декабря.