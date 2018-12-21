Ледовый городок в центре Перми откроется 30 декабря

Главный ледовый городок в Перми, на площади у Театра-Театра, откроется 30 декабря.

Городок будет посвящен культурным символам Востока. На территории расположатся горки и арт-объекты, среди которых лабиринт-катушка «Инь Ян», горка «Чайная церемония», горка «Шелковая ширма» и другие.

В новогоднюю ночь в ледовом городке состоится праздничная шоу-программа, которая начнется в 23.30. В ней будут задействованы пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы. Зрителей ждут два праздничных фейерверка — в 00.00 и 02.00, а также световое шоу.

В новогодние каникулы, с 3 по 7 января, в ледовом городке откроется «Резиденция Деда Мороза», сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В настоящее время на эспланаде ведутся работы по сборке деревянных конструкций.

Напомним, ранее стало известно, что власти Перми выделили 21,8 млн рублей на строительство и содержание ледового городка в центре города.