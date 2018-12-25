Зинэтула Билялетдинов: «Сейчас у «Ак Барса» не очень хорошее время»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от минского «Динамо» (2:3) отметил, что пока у «барсов» не все получается.

— Сейчас у нас не очень хорошее время, не все у нас получается. Но ребята работают, трудятся. В этой игре сделали много в атаке, создали достаточно моментов. Вратарь «Динамо» играл здорово и усложнил нам задачу забить. Нам есть над чем работать, будем работать.

— Почему в первых двух периодах «Ак Барс» не был похож сам на себя?

— Я уже сказал, что очень здорово сыграл вратарь. Не случайно он был назван лучшим игроком. В этом была сложность.

— Вы довольны игрой Владислава Подъяпольского?

— Он сыграл достаточно ровно. Я не могу его ни в чем обвинить, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо». В составе «Ак Барса» отличились Иржи Секач и Роб Клинкхаммер. За минскую команду шайбы забросили Алексей Терещенко, Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий.

