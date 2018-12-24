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«Ак Барс» на выезде проиграл минскому «Динамо»

19:39, 24.12.2018
«Ак Барс» на выезде проиграл минскому «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо». В составе «Ак Барса» отличились Иржи Секач и Роб Клинкхаммер. За минскую команду шайбы забросили Алексей Терещенко, Сергей Костицын и Дмитрий Буйницкий.

Ранее «Ак Барс» в домашнем матче обыграл «Трактор». Встреча завершилась со счетом 5:3.

СпортХоккей Татарстан
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