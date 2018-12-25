Кевин Спейси после скандала с домогательствами записал видеообращение

Американский актер Кевин Спейси впервые после обвинений в сексуальных домогательствах опубликовал видеообращение под названием «Позвольте мне быть честным».



Видеообращение стало ответом на решение прокуратуры штата Массачусетс начать против Спейси судебный процесс о домогательствах, сообщает «Медуза». Спейси выступил в роли своего героя в сериале «Карточный домик» Фрэнка Андервуда, который в фильме является президентом США.

«Конечно, некоторые верят всему и ждут, когда я покаюсь, и уверены, что я получил по заслугам. Но вы же не поверите всему без доказательств?», — говорит Спейси.

Напомним, Кевин Спейси оказался в центре скандала после того, как актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге. Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны актера превышает 15 человек.

