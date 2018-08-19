«Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси заработал всего 126 долларов в день премьеры

Криминальный триллер «Клуб миллиардеров» с обвиненным в домогательствах Кевином Спейси смог собрать в первый день проката всего $126. Премьера последнего фильма в карьере актера состоялась в США 18 августа.



Картину показывали на 10 экранах, то есть с учетом стоимости билетов на каждый сеанс приходило в среднем менее двух человек, передают «Известия».

Отмечается, что фильм может стать самым громким кассовым провалом в карьере Спейси.

Напомним, Кевин Спейси оказался в центре скандала после того, как актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге. Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны актера превышает 15 человек.

