Следком расследует уголовное дело против экс-руководителей «ФК Открытие»

Предправления ФК «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что в отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело.



Следственный комитет возбудил дело весной 2018 года после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», сообщают «Ведомости».

«Сейчас идет следствие», — пояснил Задорнов, не уточнив имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело.

Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до санации банка. За 20 дней до того, как ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора, банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо.

Ранее сообщалось, что бывшие топ-менеджеры банка добровольно вернули 840 млн рублей, выплаченных в качестве премий в августе 2017 года. Напомним, что бывший топ-менеджер «ФК Открытие» получил бонус в 30 млн рублей перед санацией банка.