Бывший топ-менеджер «ФК Открытие» получил бонус в 30 млн рублей перед санацией банка

Один из бывших топ-менеджеров банка «ФК Открытие» Сергей Бабкин незадолго до санации кредитной организации получил бонус в 30 млн рублей.



Банк пытается оспорить выплату бонусов менеджерам перед санацией, передают «Ведомости». Отмечается, что сделка по выплате Бабкину 30 млн рублей прошла 1 августа 2017 года, при этом о санации «Открытия» Банк России объявил 29 августа.

Ранее сообщалось, что банк «ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам. По этим искам информации пока нет.