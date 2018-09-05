Бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» добровольно вернули банку 840 млн рублей бонусов

Бывшие топ-менеджеры банка «ФК Открытие» добровольно вернули 840 млн рублей, выплаченных в качестве премий в августе 2017 года. Об этом заявил председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.

Общая сумма выданных премий составила 1,418 млрд рублей.

«Я могу сказать, что из 1,418 млрд премий, выплаченных менеджерам и совету директоров в августе прошлого года в несколько приемов, уже сейчас, добровольно, путем переговоров вернулось банку и государству, потому что там был подоходный налог уплачен примерно 840 млн рублей, то есть получается, почти две трети этой суммы», — приводит его слова RNS.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «ФК Открытие» получил бонус в 30 млн рублей перед санацией банка.