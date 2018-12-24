Агент Панина — о драке в «Салавате Юлаеве»: «От Григория получают только за дело»

Агент защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина Станислав Романов прокомментировал информацию о драке его клиента с партнером по команде, Владимиром Ткачевым, после проигранной встречи с ярославским «Локомотивом» (3:4 ОТ).



Ранее агент Ткачева сообщил, что Панин вмешался в конфликт партнеров по клубу.



«Знаете, чтобы комментировать такие вещи, там нужно присутствовать. Меня не было в раздевалке. Не знаю, что там произошло. Я знаю Панина как честного и справедливого человека.

Если там что-то было, значит, за дело. Просто так ничего не бывает. Посмотрите, как он играет на площадке, народ только за дело от него получает», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Напомним, что уфимский клуб уступил ярославцам сегодня на своей площадке со счетом 3:4 в овертайме. «Салават Юлаев» занимает 6-е место с 50 очками в Восточной конференции.

