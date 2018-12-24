Генпрокуратура РФ проверит информацию о пытках в колониях Урала после вопроса на пресс-конференции Путина

Генпрокуратура РФ дала поручение прокуратурам регионов перепроверить сообщения о пытках, которые произошли в российских колониях после вопроса.

Надзорное ведомство проверит места заключения после вопроса корреспондента Znak.com президенту РФ Владимиру Путину о реформировании ФСИН во время пресс-конференции 20 декабря. По словам главы государства, те факты, которые всплывают в тюрьмах, тем более пытки — недопустимы.

Среди регионов, где планируется провести ревизию, — Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Саратовская области, республика Хакассия, Забайкальский край и Ярославль, передает издание.

Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.

