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Генпрокуратура РФ проверит информацию о пытках в колониях Урала после вопроса на пресс-конференции Путина

15:13, 24.12.2018
Генпрокуратура РФ проверит информацию о пытках в колониях Урала после вопроса на пресс-конференции Путина
Фото: realnoevremya.ru

Генпрокуратура РФ дала поручение прокуратурам регионов перепроверить сообщения о пытках, которые произошли в российских колониях после вопроса.

Надзорное ведомство проверит места заключения после вопроса корреспондента Znak.com президенту РФ Владимиру Путину о реформировании ФСИН во время пресс-конференции 20 декабря. По словам главы государства, те факты, которые всплывают в тюрьмах, тем более пытки — недопустимы.

Среди регионов, где планируется провести ревизию, — Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Саратовская области, республика Хакассия, Забайкальский край и Ярославль, передает издание.

Напомним, что после публикации видео с пытками в ярославской ИК-1 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны.

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