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Фигуристки Щербакова, Трусова и Косторная снимутся сегодня в «Вечернем Урганте»

16:43, 24.12.2018
Фигуристки Щербакова, Трусова и Косторная снимутся сегодня в «Вечернем Урганте»
Фото: https://www.instagram.com/p/Brw0MHyBZZT/

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Саранск-Москва-Останкино. Будет что-то интересненькое. Ждите вечера, 22:40», – написала Косторная в своем «Инстаграме».

Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат России — 2018 в Саранске, Трусова стала второй, Косторная — третьей.

Спорт
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