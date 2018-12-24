Фигуристки Щербакова, Трусова и Косторная снимутся сегодня в «Вечернем Урганте»
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.
«Саранск-Москва-Останкино. Будет что-то интересненькое. Ждите вечера, 22:40», – написала Косторная в своем «Инстаграме».
Напомним, что Щербакова выиграла чемпионат России — 2018 в Саранске, Трусова стала второй, Косторная — третьей.Спорт
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