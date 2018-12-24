Советника Здунова посмертно наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Советника премьер-министра Дагестана Андрея Афонина посмертно наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Об этом было объявлено в ходе церемонии прощания с покойным, прошедшей в Казанском федеральном университете. Орден был вручен супруге Афонина.

На церемонии присутствовали председатель правительства Дагестана Артем Здунов, его заместитель Рамазан Джафаров, ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев и другие, сообщают «Махачкалинские известия».

Советника премьера Дагестана Артема Здунова Андрея Афонина 21 декабря нашли мертвым в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале. Возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем, беспокоившие его последние годы.



47-летний Афонин стал советником Здунова весной этого года. С 2015 года Афонин являлся гендиректором НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».