Украинские военнослужащие разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские силовики разгромили пансионат, находящийся на границе с Крымом.

Как сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в Facebook, 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.



«Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей – ред.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — говорится в жалобе директора этого пансионата на имя военного прокурора Южного региона Украины, которая оказалась в распоряжении Журавко.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй внес проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России.

