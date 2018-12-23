Поездкой детей брянских чиновников в Турцию занимался родственник экс-жены Пескова — СМИ

Благотворительный фонд имени погибшего российского посла Андрея Карлова, который оплатил поездку детей чиновников из города Клинцы в Турцию, связан с семьей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



Один из учредителей фонда Владимир Солоцинский — отец второй жены Пескова Екатерины, пишет издание «Проект» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Отмечается, что бывшие супруги поженились, когда Солоцинский и нынешний пресс-секретарь президента работали в Турции. При этом брат учредителя организации Вадим Солоцинский руководит фондом.

Ранее СМИ сообщили, что дети чиновников из Брянска поехали отдыхать в Турцию вместо детей с ограниченными возможностями. Сразу несколько ведомств потребовали разбирательства скандала в Брянской области.