В Финляндии началось строительство «Северного потока — 2»

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода



Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы, сообщает «Интерфакс».

Ранее на Украине призвали пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Отказаться от «Северного потока — 2» европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока — 2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.