На Украине призвали пригласить США для эксплуатации ГТС, чтобы помешать проекту «Северный поток-2»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».

«Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», – цитируют Дни.ру Парубия, который считается близким соратником президента Петра Порошенко.



По его словам, президент Украины Петр Порошенко, а также парламент и правительство пытаются предостеречь Европу от участия в проекте.

Ранее отказаться от «Северного потока – 2» европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока-2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ.