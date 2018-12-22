В сети появилось видео пожара на шахте в Соликамске

В интернете появилось видео пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске.

На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются над предприятием. В настоящее время в районе техногенной аварии работают горноспасатели и сотрудники МЧС. Также в Соликамск прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих.

Ранее сообщалось, что МЧС опровергло версию о взрыве метана на шахте в Соликамске.