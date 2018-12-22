Суд зарегистрировал иск к экс-руководству «Промсвязьбанка» на 282 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к его экс-владельцам — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым — и бывшим топ-менеджерам кредитной организации о взыскании убытков на 282 млрд рублей.



В иске фигурируют 13 ответчиков — 12 бывших сотрудников и компания Promsvyaz Capital B.V. (владелец — Дмитрий Ананьев), сообщает ТАСС.

Третьими лицами в иске выступают Банк России и Агентство по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что банк возложил ответственность за убытки на членов правления, а также лиц, в том числе не входящих в органы правления, но имевших полномочия действовать от лица банка.