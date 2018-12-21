«Промсвязьбанк» потребовал 282 млрд рублей у бывших владельцев и менеджеров банка

«Промсвязьбанк» подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву, и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей.



Банк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на иск. Это совпадает с размером оказанной банку финансовой помощи.

Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная). «Промсвязьбанк» намерен взыскать с них убытки, причиненные банку. От ряда сделок они составили 194,2 млрд рублей, установила временная администрация ЦБ. Кроме того, банку была оказана финансовая помощь, и он хочет взыскать за это 88 млрд рублей.

В исковом заявлении указано, что ответственность за убытки несут члены правления, а также любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.

Ранее сообщалось, что типография Дмитрия Ананьева «Экстра-М» с начала 2019 года прекратит работу из-за накопившихся перед банками долгов в 2,6 млрд рублей.