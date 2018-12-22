В Татарстане запустят новую систему вывоза ТБО

С нового года в Татарстане заработает новая система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).



Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов проконтролировать реализацию новой системы вывоза ТБО а также проследить за процессом заключения договоров с двумя выбранными республиканскими операторами, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов также распорядился своевременно вывозить ТБО в новогодние праздники.

Напомним, что о намерении «Ростеха» построить в Казани мусоросжигательный завод сообщалось уже давно. Власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство предприятия. Схема должна быть представлена в 2019 году.