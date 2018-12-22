Эдуард Латыпов из Башкирии — восьмой в спринте Кубка IBU

В австрийском Обертиллахе биатлонисты разыгрывают награды в спринтерских гонках третьего этапа Кубка IBU 2018—2019. Уже завершился спринт у мужчин.

Два российских биатлониста вошли в топ-10 этой гонки. Петру Пащенко не хватило 10,1 секунды до бронзовой медали, он показал четвертый результат.

Эдуард Латыпов из Башкирии занял восьмое место.

Победу одержал Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия). Второе место за немцем Лукасом Фратцшером. Третьим стал француз Симон Фуркад. Все три призера отстреляли без промахов на огневых рубежах. У Пащенко один промах, Латыпов потерял время из-за двух осечек.











