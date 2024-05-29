Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева на поединке с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева на поединке с Дастином Порье. Бой состоится в рамках турнира UFC 302 1 июня в комплексе Prudential Center в городе Ньюарк в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе. На профессиональном уровне спортсмен провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, 12 февраля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Разиль Самигуллин