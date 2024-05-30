Лаборатория «Безнең җыр»: хиты сочинили — осталось записать

В филармонии молодые татарские профи представили 21 новую песню

Фото: Максим Платонов

В Татарской филармонии подвели итоги второй творческой лаборатории «Безнең җыр» («Наша песня»), где исполнили около двух десятков песен, над которыми трудились 17 композиторов и 19 поэтов. Со сцены несколько раз звучали слова с надеждой, что эти композиции станут популярными. Но для этого их сначала нужно качественно зафиксировать в цифровом формате. Организаторы обещают заняться этим вопросом, а часть авторов уже сами пришли в студии.



Пришли авторы и попросили

Первая лаборатория «Безнең җыр» («Наша песня») прошла еще в сентябре 2020 года, тогда из 32 сочиненных песен до большого концерта дошло 20 композиций. В прошлом году к инициатору песенной лаборатории, основателю творческого объединения «Калеб», а сейчас заместителю руководителя исполкома Казани Гузели Сагитовой, после очередного фестиваля «Үзгәреш җиле» подошли композиторы и предложили проект обновить.

Творческие тройки с авторами слов, музыки и исполнителем (и темы песен) определили по жребию. В ходе творческого процесса они менялись, но в итоге на концерте прозвучала 21 новая песня. Ведущие Ришат Ахмадуллин и Венера Аитова рассуждали о творчестве, объявляли авторов, чьи фотографии и видео появлялись на экране, а потом вступал оркестр. Зачастую композитор садился за рояль. На поклон поэты почему-то не выходили, так что некоторые соавторы просто находили их в передних рядах и представляли зрителям.

Были исключения из этого порядка. Концерт начинался с песни «Яшә, сула, ярат»/«Живи, дыши, люби», которую в прошлый раз исполнил Ильгиз Мухутдинов, а теперь к нему присоединились Алина Шарипжанова, Эльмира Калимуллина, Алина Каримова, Динар Шарафутдинов. Эта песня до сих пор памятна слушателю, и тому есть причина, о которой мы еще поговорим.

Гузель Сагитова надеется, что эти песни слушатель полюбит. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Это не про коммерцию, это про поиски»

Было немало дуэтов. «Тормыш матур!»/«Жизнь прекрасна!» (слова Булата Ибрагимова, музыка Айдара Ниязова) исполняли Айгуль Гардисламова и юный Рустам Хусаинов.

В песне «Иң якты кояшым»/«Мое самое светлое солнце» (слова Ленара Шаеха, музыка Лилии Тагировой) Динар Шарафутдинов и Элина Сафина подарили публике трогательную концовку, глядя друг другу в глаза. А, к примеру, в «Күзләреңдә кояш уйный»/«В глазах твоих сияет солнце» (слова Гузель Закировой, музыка Юрия Федорова) исполнителя Ильнура, отца семейства Байназар, у которого не получилось поучаствовать в концерте, оперативно заменила мама Гульнара. Она пришла на помощь дочери Зульхизе, трогательно исполнявшей припев.

— Это не про коммерцию — это про поиски, — говорит о проекте композитор Юрий Федоров, — Но я слушаю и... не хватает мелодии. Наверное, в моем случае слышно, что я занимаюсь коммерцией, моя песня запоминается.

Единственный номер с подтанцовкой — «Композитор егеткә»/«Композитору-парню» (слова Йолдыз Миңнуллиной, музыка Эльмира Низамова), его исполнила Татьяна Ефремова.

Выступление Анастасии Макаровой с песней «Мин әзер»/«Я готова» сравнили с фестивалем «Евровидение». Хочется помягче отразить этот контраст, но выступление заслуженного артиста РТ, протеже Миляуши Таминдаровой, попавшей в программу уже в этом году, было, конечно, эффектным, но не к месту: звучала бойкая танцевальная фонограмма, под которую пел хор, подыгрывал оркестр, певица в цирковом наряде изображала Восток. Но Зульфие Авзаловой, руководителю фонда Альфии Авзаловой, понравилось: «Это большое открытие».

Анастасия Макарова попала в проект недавно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для больших праздников

Не только песню Макаровой усилили Государственным камерным хором РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Уверен, что многие из этих вещей найдут свое место на официальных праздниках. Например, «Мин татар»/«Я татарин» Рустема Насибуллина (слова Фаниля Гилязова, музыка Лилии Исхаковой). Бас-баритон известен по патриотичной «Бетмибез», теперь у него есть композиция про самоидентификацию.

— Я считаю, что хор нужно добавлять везде и всегда, — рассуждает Таминдарова. — Я апологет этого жанра. Все, что обрамляется хором, становится выше на градус, чудеснее и прекраснее. Я за то, чтобы был оркестр, хор, которые дают огранку таланту. И эта огранка дает оптимальные условия для того, что заложил автор. Ведь у нас многие произведения и талантливые люди пропали, не найдя своего исполнителя.

Миляуша Таминдарова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Можно раздавать авансы, утверждая, что эта песня полюбится публике, а та — нет. Но для этого необходимо, чтобы существовали записи, которые, как сказала со сцены Гузель Сагитова, «будут звучать на всех платформах». Поэтому открывавшая концерт «Яшә, сула, ярат!» и помнится слушателю — Мухитдинов записал ее самостоятельно. Но в этом случае бюджет мероприятия разросся бы в несколько раз.

К примеру, Миляуше Хайруллиной повезло — ее песня «Гаиләм»/«Моя семья», придуманная с поэтом Данией Нагим для Сюмбель Киямовой и Айрата Ганиева, стала открывающей на KazanForum, где прозвучала в сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ. Скоро выйдет релиз.

— Очень масштабно звучало, надеюсь, еще украсит концерты, — говорит Хайруллина. — Вторая песня, «Гомерлек дуслар»/«Друзья навеки» — тоже, конечно, надо записать. Но если исполнители за это не возьмутся, я вряд ли смогу на себе это вывезти. У меня нет финансовых ресурсов.

При этом Миляуша Хайруллина настояла, чтобы сам концерт был записан поканально — вероятно, мы увидим его видеоверсию. «Гомерлек дуслар» на стихи Гульназ Газизовой, безусловно, песня занятная. Исполняет ее дуэт: «живчик» Ильгиз Шайхразиев и «оперный рокер» Артур Исламов, который в конце внезапно начинает читать рэп.

— Они совершенно разные, но одинаково огненные, — говорит Хайруллина. — Я сразу поняла, что, про кого писать.

Айгуль Гардисламова и Рустам Хусаинов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это надо записывать!

Записывает новые песни и Эльмир Низамов, самый активный автор Татарстана, десять с лишним лет назад скромно игравший на вечере «Калеба». В частности, «Яратам сине барыбер»/«Все равно тебя люблю» он сочинил с поэтом Гульнур Курбановой для Эльзы Заяри, у которой сначала не сложилась творческая «тройка». Песня на сцене звучит великолепно, правда, возникает вопрос, что главное — показать всю красоту голоса или донести смысл песни? Зритель, кажется, и певицей восхитился, и напряженный сюжет о любви воспринял.

Другая песня на тему любви — «Бәхетле бул гына...»/«Ты только будь счастлива...», которую Алсу Сунгатуллина придумала на слова главного казанского сценариста Резеды Губаевой.

— Они не простые — о том, что человек может быть счастлив, только сам любя, — говорит композитор. — В исполнении Ильгиза моментами песня приобретает грустинку, он будто путает слушателя. Но общий настрой хотели передать светлый! Надеюсь, что получилось.

Зульхиза и Гульнара Байназар. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Есть ли же разбираться в мелодических, ритмических, темповых особенностях песнях, то наши авторы, по традиции, любят баллады и фанковые номера. В последнем случае запомнился дуэт Дианы и Ильгиза Мухутдинова «Бу дөньяда бар да гади»/«В этом мире все просто». Эльмира Джалилова вставила в него тукаевские слова «Нәрсәдән бу? — Мин беләм: бәйрәм бүген, бәйрәм бүген!» («Отчего это? — Я знаю: сегодня праздник, сегодня праздник!»), а Лейсан Абдуллина постаралась обыграть.



С другой стороны, Лилии Тагировой еще на этапе прослушивания указывали, что «Иң якты кояшым» подозрительно напоминает очень медленную «Уфтанма».

В целом это качественная советская татарская песня о возрождении традиций, про которые постоянно говорят в СМИ, в дискуссиях. Можно было даже предположить, что какую-то песню успешно спел бы Зиннур Нурмухаметов, Ренат Ибрагимов или Наджия Теркулова.

Или «Любэ» — Азат Каримов, как его ни просили, так и не надел гимнастерку для «Егет җыры»/«Песня парня», но композитор Ильдар Камалов подыгрывал на гитаре, а хор «воплощал» степь.

— Нам выпала тема патриотизма, — говорит автор слов Гелюся Батталова. — Я сначала беспокоилась, может, это был выход из зоны комфорта: мне не попался композитор из тех, с кем я работала раньше, Ильдара я не знала. Но выход из зоны комфорта выводит тебя на новый уровень. Патриотизм понимают в узком смысле, а это широкое понятие, в основе которого лежит любовь — к родной земле, стране, семье, родным, месту, где ты живешь, городу, селу, родителям, истории.

Ильгиз Шайхразиев; Алина Шарипжанова; Динар Шарафутдинов; Эльмира Калимуллина; Ильгиз Мухутдинов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Свое, родное

Были на концерте и татарские инструменты. Если появление баяна ограничилось интродукцией ко второй части концерта, то курай прозвучал дважды. Сначала с ним вышел композитор Радик Салимов на песне «Казан сулышы»/«Дыхание Казани» в исполнении хора и Гузели Зиганшиной. Маэстро играл так, что искры летели.

А потом автор слов к этой песне Ильяс Фархуллин подыграл домбре Алмаза Асхадуллина, написавшего на слова Рифата Салаха песню «Бабайлардан килгән мирасым»/«Наследие, оставшееся мне от дедов». Пел ее Муса Камалов.

Впрочем, самой запоминающей песней все равно останется «Сөмбелә»/«Праздник урожая». Мультиинструменталист Айдар Абдрахимов наворотил там прог-рока, Рузаль Мухамметшин внедрил список овощей, а Алине Шарипжановой пришлось на сцене управлять ансамблем детской филармонии в соответствующих костюмах. Учитывая возраст многих участников, стоило бы им всем написать по детской песне, которых ох как не хватает!

— Одна из целей проекта — познакомить творческую молодежь друг с другом, вдохновить на новые проекты, — резюмирует Батталова. — Все мои друзья по творчеству — они из этих лабораторий.