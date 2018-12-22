В новогоднюю ночь изменится движение транспорта в центре Перми
В связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра в Перми.
В мэрии рассказали, что вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог. С 21 часа 30 минут 31 декабря до 5 часов 1 января временно будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:
- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,
- улица Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.
С 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской. Также будет запрещена парковка автомобилей по:
- улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,
- улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,
- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.
Возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, будут работать эвакуаторы.
Напомним, ранее в Татарстане в полном объеме восстановлено движение транспорта на обходе городов Зеленодольск и Волжск автодороги А-295.Общество
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