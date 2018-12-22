В новогоднюю ночь изменится движение транспорта в центре Перми

В связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра в Перми.

В мэрии рассказали, что вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог. С 21 часа 30 минут 31 декабря до 5 часов 1 января временно будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:

улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,

улица Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

С 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской. Также будет запрещена парковка автомобилей по:

улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,

улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.

Возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, будут работать эвакуаторы.

Напомним, ранее в Татарстане в полном объеме восстановлено движение транспорта на обходе городов Зеленодольск и Волжск автодороги А-295.