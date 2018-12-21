Новости

12:24 МСК Все новости
Новости раздела

В Татарстане восстановлено движение по трассе под Зеленодольском

10:49, 21.12.2018
В Татарстане восстановлено движение по трассе под Зеленодольском
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в полном объеме восстановлено движение транспорта на обходе городов Зеленодольск и Волжск автодороги А-295.

Движение осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее движение на обходе Зеленодольска и Волжска автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» было затруднено в связи с ликвидацией последствий ДТП.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Андреем Юдовым, Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

Сюжеты

Все сюжеты