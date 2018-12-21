В Татарстане восстановлено движение по трассе под Зеленодольском
В Татарстане в полном объеме восстановлено движение транспорта на обходе городов Зеленодольск и Волжск автодороги А-295.
Движение осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ранее движение на обходе Зеленодольска и Волжска автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» было затруднено в связи с ликвидацией последствий ДТП.
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