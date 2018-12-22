У берегов Тасмании нашли более 100 новых видов животных

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Команда из нескольких научных организаций под руководством специалистов Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) из Австралии нашли около южного берега Тасмании более 100 новых видов животных.

За месяц ученые обследовали 45 подводных гор, где обитают глубоководные кораллы и населяющие рифы животные, сделав там 60 тыс. фотографий и 300 часов видео.

В числе всего прочего они смогли найти несколько новых видов омаров и крабов-шляпников, а также кораллов и моллюсков. Также эксперты сфотографировали несколько десятков представителей уже известных видов, передает «N+1».



Ранее ученые создали робота, выпрыгивающего из воды.