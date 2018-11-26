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Ученые создали робота, выпрыгивающего из воды

03:33, 26.11.2018
Ученые создали робота, выпрыгивающего из воды
Фото: скриншот

Ученые из Корнеллского университета создали робота, способного выпрыгивать из воды. Вскоре его могут задействовать в исследовании морской жизни.

При создании эксперты изучили лягушек, которые выполняют похожий маневр. Однако сконструированный робот пока не смогло достичь высот, достигнутых животными, пишет «Хайтек».

В дальнейшем ученые хотят спроектировать робота так, чтобы он легче перемещался в воде и прыгал выше.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.

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