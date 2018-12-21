Минниханов провел в Госсовете РФ первое заседание рабочей группы по вопросу развития рынка жилья

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Госсовете РФ первое заседание рабочей группы по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды.

На совещании обсуждали совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства. В частности, был поднят вопрос снижения ставок по ипотечному кредитованию, а также проблема обманутых дольщиков, вопрос перехода от прямого привлечения средств граждан для строительства многоквартирных домов к финансированию с использованием счетов эскроу.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев на заседании отметил, что важно использовать опыт Татарстан в части развития такого инструментам, как социальная ипотека, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане за 2018 год совершили 123,8 тыс. сделок по ипотеке. Их количество выросло на 33% по сравнению с 2017 годом (93 тыс.).