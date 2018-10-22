Власти Перми выделят 21,8 млн рублей на строительство и содержание ледового городка

Пермские власти ищут подрядчика на возведение и содержание ледового городка в центре Перми. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик обязуется разработать проект новогоднего комплекса, изготовить и смонтировать элементы инфраструктуры. Все работы должны быть выполнены до 30 декабря. Также по контракту необходимо содержать площадку городка до 17 февраля 2019 года, а после 5 марта — демонтировать.

Цена контракта — 21,85 млн рублей. Заказчиком выступает МАУ «Агентство социокультурных проектов города Перми». Заявки принимаются до 8 ноября.

Напомним, власти Перми потратят на капремонт сквера на городской набережной 268 млн рублей.