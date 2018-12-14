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Новогодний салют в Перми обойдется бюджету в 353 тысячи рублей

10:32, 14.12.2018
Новогодний салют в Перми обойдется бюджету в 353 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

В центре Перми в новогоднюю ночь дадут два праздничных салюта.

В мэрии города сообщили время фейерверков. Так, трехминутный салют начнется в полночь, пятиминутный — в 2.00. Оба они будут запущены с городской площади около Театра-Театра. Вход на эспланаду будет свободным.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, стоимость салюта составит 353 тыс. рублей.

Напомним, ранее власти Перми выделили из бюджета 1,17 млн рублей на выступление Виктории Дайнеко.

ЭкономикаБюджет
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