В 2019 году изменится стоимость патента на работу для мигрантов в Удмуртии

С 1 января 2019 года изменится размер фиксированного авансового платежа за получение трудового патента для мигрантов в Удмуртии.

В следующем году патент на работу для иностранцев составит 3942 рубля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Удмуртии.

Стоит отметить, что сначала года трудовым мигрантам оформлено 4590 патентов для осуществления трудовой деятельности.

Всего за 2018 год в Удмуртии на миграционный учет поставлено более 44 тысяч иностранных граждан, из них 18322 иностранных гражданина первично. Основной целью въезда большинства иностранцев явилась трудовая деятельность.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести патент для таксистов-нелегалов.