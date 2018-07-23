В Госдуме предложили ввести патент для таксистов-нелегалов

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос о введении трудового патента для водителей, занимающихся частными таксомоторными перевозками.



По его расчетам, такая мера принесет в государственный бюджет дополнительные доходы в сумме не менее 20—30 млрд рублей.

«В связи с начавшейся пенсионной реформой и необходимостью поиска дополнительных источников пополнения Пенсионного фонда РФ прошу рассмотреть возможность легализации трудовых отношений в сфере таксомоторных перевозок», — передает ТАСС со ссылкой на письмо Лысакова Медведеву.

По его словам, в настоящее время на территории России не менее 3 млн человек занимаются таксомоторными перевозками, более половины из которых — нелегальные перевозчики.

«Столь массовое наличие таких перевозчиков объясняется их боязнью и нежеланием общаться с налоговыми органами», — пояснил Лысаков.

Отмечается, что введение патентов исключит обязанности таксистов общаться с налоговыми органами в силу фактически ликвидации необходимости финансовой отчетности их стороны.

Ранее в Госдуме предложили обязать таксистов оборудовать автомобиль тахографами, которые позволяют контролировать время в пути и отдых.