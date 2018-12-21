Власти США продлили срок завершения сделок с группой ГАЗ
Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
На этот раз дедлайн сдвинут с 21 января на 7 марта, пишет Reuters.
Накануне стало известно, что Минфин США планирует снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.
На фоне этого акции «Русала» на Мосбирже выросли на 40%.Экономика
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