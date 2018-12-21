Власти США продлили срок завершения сделок с группой ГАЗ

Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.

На этот раз дедлайн сдвинут с 21 января на 7 марта, пишет Reuters.

Накануне стало известно, что Минфин США планирует снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

На фоне этого акции «Русала» на Мосбирже выросли на 40%.