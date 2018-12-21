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Экономика

Власти США продлили срок завершения сделок с группой ГАЗ

01:30, 21.12.2018
Власти США продлили срок завершения сделок с группой ГАЗ
Фото: commons.wikimedia.org / Томаш Зугай

Министерство финансов США в очередной раз продлило срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.

На этот раз дедлайн сдвинут с 21 января на 7 марта, пишет Reuters.

Накануне стало известно, что Минфин США планирует снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

На фоне этого акции «Русала» на Мосбирже выросли на 40%.

Экономика
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