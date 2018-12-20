Акции «Русала» выросли на 40% на фоне заявлений об отмене санкций

Акции «Русала» на Мосбирже выросли на 40% в связи с планами США отменить санкции против компании.



Ранее этим утром акции компании выросли на бирже в Гонконге на 14% при резко увеличившемся объеме сделок.



Накануне стало известно, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Условием стали снижение доли Дерипаски в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров.