Бывшего министра Саратовской области приговорили к 8,5 года колонии
Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил экс-министра территориальных образований региона, бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова к 8,5 года колонии и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве, коммерческом подкупе и взяточничестве.
По данным следствия, в 2015 году Беликов, а также начальник отдела закупок консервного завода Сергей Сафонов, гендиректор ООО «Мастер-Кондитер» Андрей Аношин, коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво похитили при закупках растительных жиров более 65,7 млн рублей, используя свое служебное положение. В 2016 году фигуранты дела похитили более 40,9 млн рублей из федерального бюджета, выделенных на покупку маргарина для ФСИН, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Кроме того, Беликов получил от Киракосяна взятку в размере 30 млн рублей за заключение договора поставки по завышенной стоимости.
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