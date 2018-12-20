Бывшего министра Саратовской области приговорили к 8,5 года колонии

Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил экс-министра территориальных образований региона, бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова к 8,5 года колонии и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве, коммерческом подкупе и взяточничестве.

По данным следствия, в 2015 году Беликов, а также начальник отдела закупок консервного завода Сергей Сафонов, гендиректор ООО «Мастер-Кондитер» Андрей Аношин, коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво похитили при закупках растительных жиров более 65,7 млн рублей, используя свое служебное положение. В 2016 году фигуранты дела похитили более 40,9 млн рублей из федерального бюджета, выделенных на покупку маргарина для ФСИН, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Кроме того, Беликов получил от Киракосяна взятку в размере 30 млн рублей за заключение договора поставки по завышенной стоимости.



Ранее губернатор Саратовской области уволил замминистра соцразвития за «новогодние поборы».