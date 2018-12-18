Губернатор Саратовской области уволил замминистра соцразвития за «новогодние поборы»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития региона Дениса Мильто за «поборы на расходы к новогодним праздникам».

«На фоне жесткой финансовой дисциплины вопиющими выглядят факты нарушений закона со стороны госслужащих. Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию! Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Радаев отметил, что «перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления».

«В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие», — подчеркнул он.

Ранее Волжский районный суд отстранил Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС. До этого в СМИ появилась информация о его задержании в рамках «мероприятий по пресечению коррупции».