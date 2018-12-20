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США прекратят бомбить ИГ в Сирии

18:20, 20.12.2018
США прекратят бомбить ИГ в Сирии
Фото: pixabay.com

Указ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, помимо всего прочего, предусматривает прекращение воздушных ударов по террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

Напомним, США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

Сегодня стало известно, что Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии.

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