США прекратят бомбить ИГ в Сирии

Указ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, помимо всего прочего, предусматривает прекращение воздушных ударов по террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

Напомним, США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней, а сотрудников Госдепартамента эвакуируют из страны в течение 24 часов.

Сегодня стало известно, что Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии.