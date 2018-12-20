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Госдума отменила новогодний корпоратив

17:34, 20.12.2018
Госдума отменила новогодний корпоратив
Фото: minsvyaz.ru

В этом году новогоднего корпоратива для депутатов Госдумы не будет.

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», — сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По ее словам, несмотря на завершение осенней сессии, депутаты не ушли на каникулы.

«Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — цитирует депутата «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что управление делами президента России в конце ноября заключило соглашение о создании проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Реконструкция комплекса зданий потребует из бюджета около 2 млрд рублей.

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