Госдума отменила новогодний корпоратив

В этом году новогоднего корпоратива для депутатов Госдумы не будет.

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», — сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По ее словам, несмотря на завершение осенней сессии, депутаты не ушли на каникулы.

«Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», — цитирует депутата «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что управление делами президента России в конце ноября заключило соглашение о создании проекта реконструкции комплекса зданий Госдумы. Реконструкция комплекса зданий потребует из бюджета около 2 млрд рублей.