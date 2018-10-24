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Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира

12:42, 24.10.2018
Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира
Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вошел в список топ-500 самых влиятельных мусульман мира по версии сайта Themuslim500.com.

Кроме Хабиба, в этот список попали еще семь спортсменов, в числе которых футболисты Мохаммед Салах, Поль Погба, Месут Озил, тренер Зинедин Зидан, функционер Али бин Аль-Хуссейн, игрок крикета Хашим Амла и регбист Сонни Уильямс.

Единственным спортсменом, который оказался в топ-50, стал нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, занявший 46-е место рейтинга. Возглавляет список самых влиятельных мусульман мира президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Спорт
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