Путин: «Турция проводит независимую внешнюю политику, мы это очень ценим»
Президент РФ Владимир Путин назвал Турцию независимым государством, с руководством которого власти России находят общий язык.
«Несмотря на то что Турция является членом НАТО, она проводит независимую внешнюю политику, мы это очень ценим», — заявил президент.
Он также отметил роль Ататюрка и действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.
Путин добавил, что интересы Турции и России нередко расходятся, но руководству стран удается находить компромиссы.
Следить за трансляцией пресс-конференции Путина можно здесь.
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