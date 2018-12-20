Путин: «Турция проводит независимую внешнюю политику, мы это очень ценим»

Президент РФ Владимир Путин назвал Турцию независимым государством, с руководством которого власти России находят общий язык.

«Несмотря на то что Турция является членом НАТО, она проводит независимую внешнюю политику, мы это очень ценим», — заявил президент.

Он также отметил роль Ататюрка и действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.

Путин добавил, что интересы Турции и России нередко расходятся, но руководству стран удается находить компромиссы.

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