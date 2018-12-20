В мэрии Нефтекамска прошли обыски — СМИ

В администрации башкирского Нефтекамска правоохранительные органы провели обыск.

По информации источника «Медиакорсети», в поле зрения силовиков попал исполняющий обязанности главы администрации Забир Габдуллин. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщали местные общественники, в 2012 году чиновник, в то время занимавший пост замглавы администрации Нефтекамска, бесплатно выделил себе земельный участок в 1 000 кв. м. Также Габдуллин принял на баланс муниципалитета восемь домов в поселке Амзя. Позже выяснилось, что здания были построены с многочисленными нарушениями.

Напомним, ранее стало известно, что суд допросит сенатора от Башкирии по делу Александра Филиппова.