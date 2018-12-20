Отток валютных вкладов физлиц из банков прекратился

Отток валютных вкладов населения, который наблюдался в августе — октябре 2018-го, в ноябре остановился. Как следует из данных Центробанка за ноябрь, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте относительно октября вырос на $0,9 млрд — до $86,9 млрд. Депозиты нефинансовых компаний тоже увеличились на $0,8 млрд — до $114,5 млрд. Таким образом, общий прирост валютных вкладов населения и компаний за месяц составил $1,7 млрд.

В предыдущие несколько месяцев российская банковская система переживала отток клиентских средств. Этому способствовало ослабление рубля в конце лета и начале осени, опасения новых санкций, а также появившиеся слухи о принудительной конвертации долларовых вкладов.

Ранее аналитики ЦБ заявили, что в III квартале этого года чистое снятие иностранной валюты со вкладов оказалось максимальным с 2003 года, если не считать события конца 2014-го.